Denúncia

Prisões ocorreram no comunidade Vila de Balbina, bairro Waimiri, em Presidente Figueiredo

Uma mulher, de 42 anos, e um homem, de 47 anos, foram presos na última sexta-feira (7), pelos crimes de estupro e favorecimento à prostituição contra uma adolescente de 14 anos. As prisões ocorreram no comunidade Vila de Balbina, bairro Waimiri, em Presidente Figueiredo, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Beatriz Andrade, o crime ocorreu no dia 10 de agosto deste ano e as diligências iniciaram após a menina e a sua irmã de 16 anos denunciarem o caso ao Conselho Tutelar, já que a mãe não acreditou no relato da vítima, e acusou a adolescente de estar mentindo, para gerar uma discussão.

Em escuta especializada, a adolescente informou que no dia do crime retornou à sua residência e encontrou sua mãe e seu padrasto em estado de embriaguez, ao retornarem de um balneário. Em um certo momento, ela foi para seu quarto, quando foi seguida pelo homem, que ao adentrar no cômodo, ofereceu-lhe uma quantia de mil reais para que praticasse atos sexuais com ele.

Diante da recusa da adolescente, o investigado não se conformou e passou a empregar violência física contra ela, que foi abusada no mesmo instante. Não satisfeito, o padrasto voltou a abordar a vítima, insistindo na oferta de dinheiro e tentando convencê-la a não relatar o ocorrido a ninguém.

Omissão

Ao tomar conhecimento da grave violência sexual contra sua filha menor de idade, a mulher se omitiu de seu dever legal de proteção, cuidado e vigilância, expondo conscientemente a adolescente à continuidade do risco e, com sua postura hostil e desacreditadora, facilitando e encorajando a ação criminosa do companheiro.

Procedimentos

O casal responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Homem é preso por estuprar adolescente de 12 anos no AM