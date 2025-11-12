doença

Cantora contou que foi internada três vezes, pensou que iria morrer e enfrentou sequelas graves da Covid-19.

Joelma, de 51 anos, revelou que pegou Covid-19 pela décima vez no mês passado. Em entrevista, a cantora compartilhou que chegou a ser internada três vezes por conta da doença e que pensou que iria morrer.

A artista, que viaja por todo o Brasil com a turnê “Isso é Calypso Tour” há dois anos, contou que aprendeu a lidar com o vírus após tantos diagnósticos.

“Peguei dez [vezes] Covid. Mês passado, acabei de pegar outra, mas com Covid já sei lidar e estou bem. Voltei a treinar, estou com a energia no topo de novo, Deus me deu mais uma chance de vida. Só tenho a agradecer”, afirmou ao Gshow.

Luta contra a doença

Em 2023, Joelma enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida. Segundo ela, a doença deixou sequelas sérias e comprometeu sua saúde física e emocional.

“Quando veio o Covid, estava na minha melhor forma física. Pensei que ia ser de leve. De leve? Quase que eu vou! Foi sério, internei três vezes, foi bem difícil, pensei que não ia voltar a cantar, mas a chave virou”, contou ao portal.

Sequelas e recuperação

No ano passado, a cantora revelou, durante participação no programa “Mais Você”, que sofreu três derrames oculares e uma parada cardíaca por conta da Covid-19.

“Eu passei dois anos lutando contra as sequelas da Covid […] Fui internada três vezes e pensei que na terceira vez iria parar com a minha carreira. Foi muito sério”, contou com os olhos lacrimejando.

“Tive problemas digestivos, respiratórios, na mente, como raciocínio, perda de músculos. Foram dois anos nessa luta”, acrescentou ela, que disse ter tomado todas as doses da vacina.

Joelma explicou que sua saúde começou a melhorar após conhecer uma equipe médica em Recife, durante sua terceira internação.

“Eles descobriram que era via respiratória, sinusite, pulmão e, quando começou a tratar, dois dias virou a chave”, afirmou.

Fé e superação

A cantora destacou que sua relação com Deus foi essencial em sua recuperação e em sua força para seguir em frente.

“Desde criança que eu tenho necessidade de ter meu contato com Deus. Cantei na igreja, minha mãe é assembleiana, família quase toda é evangélica. Essa comunhão com Deus que me salvou todas as vezes. Era só eu e Ele.”

Joelma também relembrou os momentos mais delicados que viveu durante as crises.

“Eu cheguei a me despedir várias vezes sozinha de madrugada: ‘Deus obrigada, eu sei que vai ser hoje.’ Eu tive três derrames oculares e uma parada cardíaca”, recordou.

