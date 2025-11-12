Assassinato

Crime ocorreu na rua Caxias, zona Leste de Manaus; moradores ouviram o disparo e DEHS investiga o caso.

Um homem identificado apenas como “Chorão” foi morto com um tiro no tórax na tarde desta quarta-feira (12), na rua Caxias, bairro Grande Vitória, zona Leste de Manaus.

De acordo com informações preliminares, moradores ouviram um disparo e, em seguida, encontraram a vítima caída na via. “Chorão”, que trabalhava com reciclagem, teria sido abordado por dois suspeitos que chegaram em uma motocicleta. Eles o convidaram para realizar um serviço, mas ele teria recusado.

Depois disso, “Chorão” passou a ser perseguido por um carro preto. Na Rua Caxias, os ocupantes do veículo abriram fogo contra ele.

“Foi muito rápido, só ouvimos o tiro e quando saímos, o homem já estava no chão”, contou um morador que preferiu não se identificar.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida, e a vítima morreu antes da chegada do socorro.

Polícia isolou a área e IML removeu o corpo

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área até a chegada da perícia técnica e do Instituto Médico Legal (IML), responsável por realizar a remoção do corpo.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve apurar as circunstâncias e identificar os possíveis suspeitos.

