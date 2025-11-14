A Prefeitura de Manaus inicia, nesta sexta-feira (14/11), o período de inscrições para o concurso público da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), conforme previsto no Edital nº 2, publicado no Diário Oficial do Município.
O concurso, autorizado pelo prefeito David Almeida, oferta 30 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Municipal I e II, com oportunidades para Pessoas com Deficiência (PcDs). Os salários variam de R$ 3.822,71 a R$ 7.404,82.
Inscrições
- Início: 14/11, às 15h
- Término: 15/12, às 15h
- Local: exclusivamente em www.institutoconsulplan.org.br
Vagas e salários
- Total: 30 vagasAnalista Municipal I
- Áreas: Fiscalização, Química, Geografia e Geologia
- Salário inicial: R$ 3.822,71
- Áreas: Engenharia Agrônoma, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e Engenharia Florestal
- Salário inicial: R$ 7.404,82
- Cadastro de reserva previsto para futuras convocações.
Taxa de inscrição
- Valor único: R$ 140
- Permitida inscrição em até dois cargos, desde que as provas sejam aplicadas em turnos distintos.
Provas
- Data prevista: 26 de janeiro de 2026
- A organização do certame é do Instituto Consulplan.
Leia mais
Manaus abre concurso da CGM com salários de até R$ 10 mil; veja como se inscrever