A Prefeitura de Manaus inicia, nesta sexta-feira (14/11), o período de inscrições para o concurso público da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), conforme previsto no Edital nº 2, publicado no Diário Oficial do Município.

O concurso, autorizado pelo prefeito David Almeida, oferta 30 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Municipal I e II, com oportunidades para Pessoas com Deficiência (PcDs). Os salários variam de R$ 3.822,71 a R$ 7.404,82.

Inscrições

Vagas e salários

  • Total: 30 vagasAnalista Municipal I
    • Áreas: Fiscalização, Química, Geografia e Geologia
    • Salário inicial: R$ 3.822,71
    Analista Municipal II
    • Áreas: Engenharia Agrônoma, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e Engenharia Florestal
    • Salário inicial: R$ 7.404,82
  • Cadastro de reserva previsto para futuras convocações.

Taxa de inscrição

  • Valor único: R$ 140
  • Permitida inscrição em até dois cargos, desde que as provas sejam aplicadas em turnos distintos.

Provas

  • Data prevista: 26 de janeiro de 2026
  • A organização do certame é do Instituto Consulplan.

