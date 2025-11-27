Saúde

Fundação reforça prevenção e diagnóstico precoce dos três tipos mais comuns

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon) alertou, nesta quinta-feira (27), que o estado pode registrar até 15 mil novos casos de câncer entre 2023 e 2025. A estimativa, divulgada no Dia Nacional de Combate ao Câncer, é do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Três tipos lideram as estatísticas no estado: câncer do colo do útero (610 casos ao ano), próstata (570) e mama (500). Quando identificados precocemente, todos apresentam altas chances de cura.

Segundo a médica Mônica Bandeira, o câncer do colo do útero é causado por inflamações persistentes de tipos oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV), transmitido sexualmente ou por contato íntimo.

“O câncer de colo do útero é uma doença 100% evitável, sendo a prevenção primária a vacinação contra o HPV. A vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de forma gratuita, e é indicada para meninas e meninos, dos 9 aos 14 anos”, disse Bandeira.

A mulher deve realizar o exame preventivo mesmo sem apresentar sintomas ginecológicos, como dor, sangramento ou corrimento.

Cepcolu amplia prevenção do câncer do colo do útero

A FCecon conta com o Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu), referência no tratamento de inflamações pré-cancerosas. O local realiza procedimentos como a conização, cirurgia que remove lesões pré-malignas.

“Desde março deste ano, a FCecon dispõe do Cepcolu, iniciativa de extrema importância considerando que este tipo de câncer é o que mais acomete e mata as mulheres do nosso estado”, disse Bandeira.

Câncer de próstata: rastreio aumenta chances de cura

O médico urologista Giuseppe Figliuolo destaca que o câncer de próstata tem 90% de chances de cura quando diagnosticado precocemente.

“O rastreio inicia a partir dos 50 anos, quando não há histórico familiar da doença. Caso contrário, deve-se iniciar o rastreio aos 45 anos”, orienta.

O diagnóstico é feito na UBS, por meio do exame PSA e do toque retal, que é indolor. Ele alerta que homens com dor ao urinar, jato fraco, aumento da frequência urinária ou sangue na urina devem procurar um urologista.

Diagnóstico precoce do câncer de mama

A mastologista Hilka Espírito Santo Pereira reforça que a mamografia é fundamental no diagnóstico precoce do câncer de mama.

“O exame deve ser realizado a partir dos 40 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. A mulher deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) próxima de sua casa para realizar o atendimento médico e agendar a mamografia”, orienta.

Ela recomenda ainda o autoexame mensal, após a menstruação, ou em um dia fixo para quem já não menstrua.

Entre os sinais de alerta, Hilka cita: nódulo fixo e indolor, pele avermelhada ou retraída, aspecto de casca de laranja, alterações no mamilo, nódulos axilares ou no pescoço e saída espontânea de líquido anormal.

Leia mais

Homens ainda evitam consultas e atrasam diagnóstico do câncer de próstata, alertam especialistas

