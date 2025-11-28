Celebração

Presente veio acompanhado de um bilhete carinhoso do atacante do Real Madrid

A manhã desta sexta-feira (28) foi especial para Virginia Fonseca. A influenciadora recebeu, de surpresa, um buquê de rosas enviado por Vini Jr., para celebrar o primeiro mês de namoro. O presente veio acompanhado de um bilhete carinhoso do atacante do Real Madrid.

“Primeiro mês de muitos pela frente! Espero que esteja sendo feliz, assim como está me fazendo! Te amo e saudades”, dizia a mensagem. Virginia, por sua vez, decidiu responder de forma pública:

“Hoje acordei sendo mimada pelo meu amor!!! Primeiro mês de muitos que virão, se Deus quiser! Te amo”, escreveu em seu perfil.

A celebração não se restringiu ao buquê e à postagem. Apaixonado, Vinicius, que vive seu primeiro namoro oficial, reforçou a data especial compartilhando uma foto do casal nos stories, acompanhada de emojis de dedos cruzados e coração.

Virginia e Vini Jr. assumem namoro

O casal tornou o relacionamento público durante uma viagem a Mônaco, em outubro. No entanto, os rumores sobre o romance começaram ainda em julho, quando Virginia participou do aniversário do jogador.

A confirmação veio com o pedido de namoro publicado no feed: Vini Jr. preparou um quarto de hotel decorado com rosas e balões para o momento, registrando fotos do casal abraçado. Desde então, a influenciadora tem acompanhado de perto a rotina do atacante.

(*) Com informações do Terra

