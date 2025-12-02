Processo seletivo

Parceria inclui oferta de cursos de qualificação; processo seletivo já está em andamento

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), formalizou uma parceria com o estaleiro Juruá.

O acordo, firmado nesta terça-feira (2), abre mais de 500 vagas no setor naval. Além disso, a iniciativa prevê a oferta de cursos de qualificação profissional.

Ademais, o objetivo é conectar os manauaras a oportunidades reais, unindo a demanda do estaleiro aos programas de capacitação da prefeitura.

Processo seletivo

A primeira etapa de seleção ocorreu na unidade do Sine Manaus, na avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo.

Nos próximos dias, o processo seletivo continua diretamente no galpão da empresa, que fica em Iranduba (AM). O diretor do Sine Manaus, Pedro Lima, destacou a importância da ação.

“A parceria com o estaleiro Juruá representa um avanço importante para a política de qualificação em Manaus. Nosso objetivo é unir forças para alcançar o maior número possível de manauaras e garantir que essas oportunidades cheguem a quem mais precisa”, afirmou.

Como resultado, a expectativa é que a cooperação garanta processos seletivos e treinamentos contínuos, a fim de reforçar a geração de emprego na região.

Leia mais: Concursos em Manaus: Prefeitura lança editais com 65 vagas disponíveis.

(*) Com informações da assessoria da Setempi