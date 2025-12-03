DEHS

Suspeito foi capturado pela DEHS e Rocam.

O homem apontado como autor dos disparos que mataram Júlio César Santos das Chagas, de 34 anos, foi preso na noite desta terça-feira (2), em Manaus. A captura foi realizada pelas equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

A prisão representa um avanço importante nas investigações sobre o homicídio ocorrido no estacionamento do shopping Ponta Negra, na zona Oeste da capital, no dia 1º de outubro.

Namorada da vítima também havia sido presa

Antes da captura do atirador, a namorada de Júlio César, Jessica Santos, foi presa no dia 23 de outubro. Segundo as investigações, ela teria repassado informações sobre a rotina e os deslocamentos da vítima aos executores do crime.

A DEHS identificou que Jessica monitorava a movimentação de Júlio César desde sua chegada de barco ao porto de Manaquiri, por volta das 16h, no dia do assassinato. Para o delegado Ricardo Cunha, a prisão dela reforçou o entendimento de que o crime foi planejado e coordenado.

Operação identificou veículos e suspeitos

A Polícia Civil deflagrou a Operação Thrasos, em 15 de outubro, com apoio do Sistema Paredão. A ação permitiu identificar os veículos usados no homicídio e resultou na prisão de dois suspeitos: Eduardo Fernandes Torres, 25, e Matheus Marreiros de Lima, 28. Um terceiro envolvido, Ronaldo Davi Nascimento Mendes, segue foragido.

A investigação apontou que o atirador fugiu em uma motocicleta Honda FAN azul, com apoio de um cúmplice, enquanto um Chevrolet Ônix prata dava cobertura durante a fuga.

Execução premeditada e ligada a facção criminosa

De acordo com a DEHS, o crime foi premeditado. Júlio César havia sido expulso de uma facção criminosa de Manaquiri e estava “jurado de morte”. Por isso, os criminosos teriam planejado a emboscada no estacionamento do shopping.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o atirador aguardou a oportunidade para atacar. Júlio César foi alvejado enquanto pagava uma corrida de táxi e tentou correr, mas caiu ferido dentro do shopping, provocando pânico entre clientes que acompanhavam um desfile.

Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao SPA Joventina Dias, no bairro Compensa, mas não resistiu aos ferimentos.

Mandados, apreensões e andamento do caso

A Justiça expediu mandados de prisão temporária contra os três suspeitos. Matheus foi preso no bairro Raiz e Eduardo no bairro Compensa. Além das prisões, veículos e materiais ligados à execução foram apreendidos.

O homicídio foi tipificado como qualificado, com motivo fútil e uso de emboscada, o que dificultou qualquer chance de defesa da vítima.

O nome da operação, Thrasos, significa “audácia” ou “ousadia” em grego, uma referência ao comportamento calculado e violento dos envolvidos.

