Bolsonaro reconhece picanha cara, mas diz que “crise é no mundo todo”

Brasília (DF) – Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, na manhã desta quarta-feira (11), o presidente Jair Bolsonaro (PL) indagou seus apoiadores sobre o preço da carne, tipo picanha, em outros países.

“O preço da carne lá fora subiu muito?”, pergunta Bolsonaro a uma apoiadora que diz ter acabado de voltar do exterior. A mulher relata que, quando residia em um país estrangeiro, comprava meio quilo picanha por R$ 100.

“A crise é no mundo todo. Aqui no Brasil está caro? Está. Mas alguns me acusam injustamente. No Brasil, quanto está o quilo da picanha? Menos da metade do preço que lá de fora. Está caro? Está caro”,

disse o chefe do Executivo.