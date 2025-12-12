Tributos

Contribuintes que pagarem em dia seguem concorrendo aos sorteios do IPTU Premiado 2025.

Para os contribuintes que parcelaram o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Semef), alerta que a última parcela do tributo vence nesta segunda-feira (15). O pagamento encerra o calendário anual e mantém os cidadãos na disputa pelos prêmios finais da campanha IPTU Premiado 2025, que distribuirá valores de até R$ 300 mil.

Pagamento em dia garante participação nos sorteios

O subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes, reforça que quem paga em dia participa automaticamente dos sorteios. Tanto os contribuintes que quitaram a cota única quanto aqueles que mantêm o parcelamento em dia já estão concorrendo.

Regularização ainda dá acesso aos prêmios

Pontes lembra que contribuintes com parcelas atrasadas podem quitar até o dia 15 e participar dos sorteios especiais de fim de ano. As premiações variam entre R$ 5 mil e R$ 100 mil, além do prêmio de R$ 200 mil destinado a quem estiver totalmente regular com o IPTU do exercício.

Em janeiro de 2026, haverá um sorteio extra de R$ 300 mil para contribuintes sem débitos, inclusive de anos anteriores.

Como emitir a guia de pagamento

A segunda via da guia pode ser emitida rapidamente pelo aplicativo Manaus Atende ou pelo portal oficial.

Benefícios do APP Manaus Atende Digital para 2026

Além de facilitar o acesso às guias, o aplicativo será o principal canal para obtenção de descontos no próximo ano.

Descontos do carnê digital em 2026

Segundo Pontes, o Carnê Digital oferecerá benefícios superiores ao carnê físico:

10% de desconto na cota única para quem usar o Manaus Atende Digital

na cota única para quem usar o Manaus Atende Digital 8% de desconto para quem optar pelo carnê físico

para quem optar pelo carnê físico 2% de desconto em cada parcela paga até o vencimento, para quem aderir ao formato digital

A cota única de 2026 vencerá em 16 de março.

Descontos por antecipação

Os maiores descontos serão aplicados para pagamentos antecipados:

12% até 30 de janeiro de 2026

até 30 de janeiro de 2026 11% até 27 de fevereiro de 2026

Digitalização e sustentabilidade

Pontes destaca que a estratégia de digitalização dos tributos reduz custos de impressão e contribui para práticas mais sustentáveis na administração municipal.

Leia mais:

Segunda parcela do IPTU 2025 vence nesta terça-feira (15)