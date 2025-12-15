concursos públicos

São 65 vagas de nível médio e superior disponíveis.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão (Semad), prorrogou o prazo para inscrições nos concursos públicos da Controladoria-Geral do Município (CGM) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) até as 15h da quinta-feira (18). O pagamento da taxa deve ser realizado dentro do horário limite da instituição bancária para processamento.

Os interessados devem se inscrever no site oficial: www.institutoconsulplan.org.br.

Vagas e taxas

Os dois concursos somam 65 vagas para nível médio e superior. As taxas de inscrição são de R$ 130 para nível médio e R$ 180 para nível superior. É permitida a inscrição em até dois cargos, desde que as provas sejam em turnos distintos. Detalhes sobre confirmação de inscrição estão no edital publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de 7/11.

Concurso CGM: primeira edição do órgão

A CGM foi criada em 2022, e este é o primeiro concurso para seus cargos. Serão oferecidas 35 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para Analista e Técnico Municipal de Controle Interno.

Auditor Municipal de Controle Interno (AMCI) : 25 vagas + cadastro reserva. Exige nível superior em áreas como ciências contábeis, direito, tecnologia da informação, engenharia civil e demais graduações . Remuneração: R$ 10 mil para 40 horas semanais .

: 25 vagas + cadastro reserva. Exige nível superior em áreas como . Remuneração: para . Técnico Municipal de Controle Interno (TMCI): 10 vagas + cadastro reserva, exigindo nível médio. Remuneração: R$ 6 mil para 40 horas semanais.

Das vagas, uma é destinada a Pessoa com Deficiência (PcD) em cada nível.

Concurso Semmas: oportunidades na área ambiental

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade oferece 30 vagas, além de cadastro de reserva. Os salários iniciais são:

Analista Municipal I (fiscalização, química, geografia e geologia): R$ 3.822,71

(fiscalização, química, geografia e geologia): Analista Municipal II (engenharia agrônoma, ambiental, civil e florestal): R$ 7.404,82

