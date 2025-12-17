Expectativa

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) revelou pedido feito pelo pai na prisão

Condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) demonstrou interesse em torcer pelo Flamengo na final da Copa Intercontinental, marcada para esta quarta-feira (17).

De acordo com o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-mandatário, Bolsonaro pediu uma camisa do time carioca durante visita à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, na terça-feira (16), onde permanece detido em regime fechado. O próprio senador compartilhou a informação:

“Estive lá [na prisão] hoje com ele. Ele estava com uma feição bem melhor, sorridente, elogiando a entrevista para o Ratinho, e pediu para eu trazer uma camisa do Flamengo para assistir o jogo contra o PSG e torcer pelo Flamengo na final do mundial”, afirmou Flávio Bolsonaro em participação no podcast Inteligência Ltda.

O Flamengo enfrenta o Paris Saint-Germain (PSG) às 14h (horário de Brasília), no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

Prisão de Bolsonaro

Bolsonaro está detido na cela da Polícia Federal desde 22 de novembro, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do STF, acusado de liderar uma organização criminosa que tentou impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de 2022.

(*) Com informações do Metrópoles

