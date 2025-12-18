“Alô, Virginia”

Influenciadora mostra passo da música “Alô, Virginia” enquanto passa férias com jogador do Real Madrid

Virginia Fonseca, de 26 anos, usou o Instagram nesta quinta-feira, 18, para mostrar um vídeo divertido ao lado do namorado, Vini Jr., de 25 anos. No registro, a influenciadora dança a música Alô, Virginia, enquanto o jogador do Real Madrid observa. “Eu mostrando para o meu namorado o que eu aprendi enquanto ele trabalhava”, disse ela.

“Você já colocou essa música 100x hoje hahahahahah”, se divertiu Vini nos comentários da publicação da amada. Outros seguidores de Virginia também aproveitaram a ocasião para brincar com o casal. “Coloca ele para fazer a trend também, Vi”, sugeriu uma fã. “O Vini: Acaba pelo amor de Deus!”, comentou outro, fazendo referência à expressão incrédula, mas divertida do jogador durante o vídeo. No registro, os dois estavam com roupas confortáveis de ficar em casa, e Virginia mostrou a dança usando um conjunto de moletom cinza.

Virginia está em Madri aproveitando as férias de Vini Jr. e irá passar as festas de final de ano com ele. Antes de viajar, ela usou os Stories do Instagram para sinalizar que precisará de um guarda-roupa especial para lidar com o inverno europeu. “Ano Novo vai ser no frio, e nós que lute”, comentou Virginia entre risadas, usando um casaco de pelos bem grosso.

Encontro com Tainá Militão

Durante sua estadia na Espanha, Virginia também aproveitou para visitar Tainá Militão, esposa de Éder Militão, que também atua pelo Real Madrid. Ontem, 17 de dezembro, Virginia postou sua rotina de treinos ao lado da amiga e, enquanto Tainá posava na frente do espelho, brincou: “O shape dela já está pronto, hein! Vamos atrás do nosso, amor!”.

