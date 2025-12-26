Direitos básicos

Levantamento da Semasc aponta que 819 pessoas vivem atualmente em situação de rua em Manaus

Relatório do Serviço Especializado em Abordagem Social, ligado à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), aponta que 819 pessoas vivem atualmente em situação de rua em Manaus, sendo cerca de 56% concentradas na Zona Sul da capital. Diante desse cenário, que exige atenção urgente e políticas públicas eficazes, instituições têm reforçado ações para garantir direitos básicos a uma população invisibilizada pela sociedade.

Casa Padre Orlando

Foto: Arquidiocese de Manaus/Divulgação

Em agosto, foi inaugurada a primeira Casa de Acolhimento e Saúde Mental para a População em Situação de Rua, instalada nas dependências da Fazenda da Esperança Masculina. A iniciativa integra um projeto de cinco casas, financiadas com recursos doados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) do Amazonas e de Roraima, e tem capacidade para abrigar 23 homens em situação de rua em Manaus, oferecendo acolhimento por até um ano e treinamento em um ofício na Marcenaria Regional da fazenda.

O espaço homenageia o Pe. Orlando Gonçalves, falecido este ano, que dedicou parte de sua vida ao trabalho com pessoas em situação de rua, articulando para tornar este projeto de acolhimento e cuidado com a saúde mental uma realidade.

“[…]Diante da situação de pessoas que querem e lutam para superar a dependência química, nasceu a ideia do projeto para um espaço destinado exclusivamente a atender a população que vive em situação de rua, em grande parte invisibilizada e tem mais dificuldade de acessar um serviço de qualidade”, discursou Dom Hudson Ribeiro durante a inauguração do espaço.

Pastoral do Povo de Rua

Foto: Divulgação

Desde 2015, a Pastoral do Povo de Rua, vinculada à Arquidiocese de Manaus, desenvolve ações de acolhimento a pessoas em situação de rua no Centro da capital.

A pastoral conta com o Centro de Acolhida do Povo de Rua – Dom Sergio Eduardo Castriani, localizado ao lado da Igreja Nossa Senhora dos Remédios. O espaço oferece higiene pessoal, banho, troca de roupas e alimentação aos moradores de rua, além de promover momentos de integração social e espiritualidade, fortalecendo vínculos e proporcionando dignidade a quem mais precisa.

Associação MUDY

Foto: Arquivo Pessoal

Com o objetivo de combater a insegurança alimentar e resgatar vidas, a Associação Mudy, liderada pelo Pastor Carlos Anjos, desenvolve um trabalho social voltado a pessoas em situação de rua e dependentes químicos em Manaus. De acordo com o pastor, 95% dos atendidos vivem nas ruas e metade enfrenta problemas com dependência química, recebendo apoio e acompanhamento para reconstruir suas vidas.

O projeto, desenvolvido em parceria com a CUFA-AM e a Associação Espírita Jésus Gonçalves, promove a distribuição de sopas em pontos estratégicos de Manaus e oferece suporte alimentar a famílias em situação de vulnerabilidade.

“Estamos fazendo, além da sopa que é distribuída nas praças, entrega de cestas básicas nas comunidades do Brasileirinho, Cidade das Luzes e Parque Mauá. […] Domingo teremos distribuição de brinquedos e muita diversão na sede da CUFA”, destacou.

Atualmente, a Mudy abriga cerca de 12 homens em tratamento, oferecendo atendimento psicológico, terapêutico e médico em parceria com as UBS locais. Os acolhidos também participam de visitas familiares, do grupo de Narcóticos Anônimos, atividades físicas e sessões diárias de laboterapia, como parte do processo de recuperação e reintegração social.

“Conseguimos tirar das ruas, só este mês de dezembro, pelo menos cinco pais de família que nos pediram ajuda e conseguimos levar para o projeto; estão morando conosco e em tratamento”, revelou o pastor.

No momento, a Mudy sinalizou que não necessita de doações para dar continuidade aos trabalhos da associação.

Jésus Gonçalves

Foto: Arquivo Pessoal

Há 37 anos, a Associação Espírita Beneficente Jésus Gonçalves trabalha em prol da promoção do bem-estar social do ser humano e do fortalecimento espiritual das famílias do bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus. Apesar de não atender pessoas em situação de rua, a associação atende pessoas em vulnerabilidade social, como explica a representante Fabiana Carioca.

“A nossa instituição atende uma média de 400 pessoas por dia, distribuindo 1.200 litros de sopa para moradores da Colônia Antônio Aleixo. Não são moradores de rua, mas são moradores que estão em vulnerabilidade social e com a questão da insegurança alimentar. Além da oferta da alimentação, nós temos um programa de ala médica, onde são atendidos gratuitamente com atendimento médico, fisioterápico, curativos, e nós temos as especialidades de cardiologia, endocrinologia, psicologia, psiquiatria, clínica geral, ortopedia”, conta.

Neste último sábado (20), a associação promoveu um almoço de Natal para as famílias atendidas, além de distribuir kits de autocuidado, levando acolhimento e atenção às pessoas assistidas pelo projeto.

“Estaremos fazendo um almoço de Natal para 500 pessoas da comunidade, onde será oferecida uma ceia completa. O almoço, sobremesa, a bebida, suco, água e refrigerante, e o panetone. Além disso, todos os moradores vão receber um kit de beleza com produtos ofertados por um parceiro, que é a Boticário”, disse.

A Jésus Gonçalves está recebendo doações para dar continuidade aos trabalhos.

“A população pode ajudar sendo voluntária, entrando em contato conosco através das nossas redes sociais: Jésus Gonçalves Oficial no Instagram. Também pode contribuir doando alimentos não perecíveis para que a gente possa ofertar, aumentar o nosso número de litros de sopa”, finalizou. O IBGE revelou que, dos 530 mil domicílios do estado que vivem em algum grau de insegurança alimentar, cerca de 113 mil casas estão em situação grave, configurando fome.

Centro Pop e Cads

Foto: Clóvis Miranda / Semcom

Em outubro, a Prefeitura de Manaus inaugurou o Centro Pop e o Centro de Atendimento e Desenvolvimento Social (Cads), situados na Avenida Joaquim Nabuco, no centro histórico da capital. Os espaços fazem parte do programa “Manaus por Você”, oferecendo atendimento e serviços voltados à população em situação de vulnerabilidade.

O Centro Pop funcionará como porta de entrada da rede municipal, oferecendo atendimento humanizado, alimentação, espaço para higiene pessoal, lavanderia e acompanhamento técnico.

O Cads, por sua vez, reunirá serviços intersetoriais em parceria com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), Sine Manaus, a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), universidades e o Sistema S, promovendo acesso à educação, capacitação, saúde e empregabilidade, um modelo inédito no país.

“Hoje, Manaus dá um passo histórico para resgatar a dignidade de quem mais precisa. Aqui, cada pessoa em situação de rua terá um espaço digno, com alimentação, higiene, atendimento social, educação e saúde. Estamos estendendo o braço do poder público a quem muitas vezes foi esquecido pela sociedade”, afirmou o prefeito David Almeida durante a entrega.

