Oitivas

Depoimento será em 30 de dezembro na Superintendência da Polícia Federal

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na quinta-feira (18) que a Polícia Federal (PF) realize o interrogatório do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os documentos encontrados em cofres no Palácio da Alvorada.

A oitiva foi agendada para o dia 30 de dezembro, com início às 9h e término previsto para 11h.

Mais cedo, a própria Polícia Federal informou ao ministro que, durante uma inspeção, foram encontrados documentos pessoais e outros bens do ex-presidente em dois cofres localizados no Alvorada, residência oficial do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

A PF destacou que os cofres foram abertos no dia 25 de junho, após solicitação formal da Presidência da República.

De acordo com a corporação, o depoimento de Bolsonaro é essencial para esclarecer a origem e a natureza dos bens encontrados.

A PF pretende obter informações diretamente do ex-presidente sobre como os documentos e itens foram parar nos cofres, o que pode ter implicações legais importantes.

Depoimento será na Superintendência da PF

O interrogatório ocorrerá na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde Bolsonaro cumpre atualmente 27 anos e três meses de prisão, determinada em razão de sua condenação na ação penal relacionada à chamada “trama golpista”.

O depoimento no local garante que o ex-presidente preste esclarecimentos sob custódia, seguindo os protocolos de segurança e legais.

Essa medida demonstra a continuidade das investigações envolvendo documentos e bens de Bolsonaro.

A oitiva é um passo importante no processo de coleta de informações, permitindo que a PF avance na análise e que o STF acompanhe formalmente o desenvolvimento dos fatos.

