Margareth Serrão, mãe de Virginia, surpreendeu os seguidores ao anunciar o término do namoro com o sanfoneiro Danilo Nascimento. O comunicado foi feito nas redes sociais nesta terça-feira (30).
Em sua nota, Margareth agradeceu ao parceiro e afirmou que a decisão foi tomada de maneira “amigável e respeitosa”.
Leia a declaração na íntegra:
“Gostaria de compartilhar com vocês que eu e o Danilo decidimos terminar nosso relacionamento de forma amigável e respeitosa. Tivemos momentos muito felizes juntos, cheios de aprendizado e de muita gratidão por tudo que vivemos. Mas agora sentimos que é hora de seguir caminhos diferentes. Continuaremos desejando o melhor um ao outro e assim será.
Agradecemos o carinho e o respeito, e pedimos respeito e empatia a este momento. Afinal, encerrar um relacionamento nunca é fácil. Obrigada, Danilo, família e amigos, por tudo. Que Deus abençoe e cuide sempre da vida de vocês.”
(*) Com informações do Metrópoles
