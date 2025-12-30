Término

Margareth agradeceu ao parceiro e afirmou que a decisão foi tomada de maneira amigável

Margareth Serrão, mãe de Virginia, surpreendeu os seguidores ao anunciar o término do namoro com o sanfoneiro Danilo Nascimento. O comunicado foi feito nas redes sociais nesta terça-feira (30).

Em sua nota, Margareth agradeceu ao parceiro e afirmou que a decisão foi tomada de maneira “amigável e respeitosa”.

Leia a declaração na íntegra:

“Gostaria de compartilhar com vocês que eu e o Danilo decidimos terminar nosso relacionamento de forma amigável e respeitosa. Tivemos momentos muito felizes juntos, cheios de aprendizado e de muita gratidão por tudo que vivemos. Mas agora sentimos que é hora de seguir caminhos diferentes. Continuaremos desejando o melhor um ao outro e assim será.

Agradecemos o carinho e o respeito, e pedimos respeito e empatia a este momento. Afinal, encerrar um relacionamento nunca é fácil. Obrigada, Danilo, família e amigos, por tudo. Que Deus abençoe e cuide sempre da vida de vocês.”

