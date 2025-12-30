A influenciadora Virginia Fonseca publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais após o ex-marido, Zé Felipe, anunciar o fim do relacionamento com a cantora Ana Castela.
Na publicação, Virginia escreveu: “Planejamos muitas coisas, mas, no fim, a vida segue o roteiro escrito por Deus”. Em seguida, ela compartilhou um trecho do Salmo: “O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida; de quem terei medo?”.
Atualmente, Virginia está em Madri, na Espanha, onde passa o Ano Novo com o namorado, o jogador Vini Jr., e os três filhos do casamento com Zé Felipe: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Antes disso, ela esteve em Trancoso, na Bahia, com o namorado e as crianças.
Término
Zé Felipe e Ana Castela anunciaram o fim do relacionamento na segunda-feira (29). O casal manteve a relação por pouco mais de dois meses.
Em um texto publicado nas redes sociais, o cantor afirmou que o término não ocorreu por brigas. Segundo ele, a decisão veio após conversa entre os dois. “Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de objetivos individuais”, escreveu.
Zé Felipe e Ana Castela confirmaram o relacionamento no início de outubro. Desde então, o casal apareceu com frequência junto e lançou as músicas “Sua Boca Mente” e “Eu Só Quero Você”. As faixas vieram após o sucesso de “Roça Roça em Mim”, lançada em 2023.
