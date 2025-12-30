Procedimento

Intervenção ocorreu um dia após procedimento semelhante; hospital ainda não divulgou novo boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao centro cirúrgico na tarde desta terça-feira (30), após apresentar um novo quadro de soluços persistentes.

A intervenção ocorreu um dia depois de ele passar pelo mesmo procedimento, realizado para bloquear o nervo frênico, responsável pelo controle do diafragma e diretamente ligado à respiração.

Terceiro procedimento em poucos dias

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro divulgou a informação em uma publicação nas suas redes sociais.

“Meu amor apresentou quadro de soluços às 10h da manhã, que não cessaram até o momento. Diante disso, a equipe médica optou pela realização de um reforço no bloqueio do nervo frênico”, escreveu.

Até a última atualização, não havia informações oficiais sobre o término da cirurgia nem sobre o estado de saúde do ex-presidente. O Hospital DF Star, em Brasília, informou que divulgará um novo boletim médico ainda nesta terça-feira.

Este é o terceiro procedimento cirúrgico realizado em Bolsonaro com o objetivo de conter as crises de soluços.

No sábado (27), ele passou por uma intervenção do lado direito do nervo frênico. Já na segunda-feira (29), o bloqueio ocorreu no lado esquerdo.

Na última manifestação da equipe médica, a previsão era de que o ex-presidente permanecesse internado pelo menos até quinta-feira (1º de janeiro).

No entanto, com a nova cirurgia, a tendência é de que o período de internação seja prolongado.

Internação desde o Natal

Bolsonaro está internado no Hospital DF Star desde o dia 24 de dezembro. No dia de Natal, ele foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal.

O ex-presidente recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para deixar a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Ele cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação no processo relacionado à trama golpista.

