Vídeo de reclamação do cantor durante festival em Duque de Caxias viraliza nas redes sociais

O cantor Roberto Carlos, de 84 anos, se envolveu em mais uma polêmica durante apresentação no Caxias Festival, realizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no último domingo (28).

Durante o show, o artista teria se incomodado com a conversa entre fotógrafos posicionados próximos ao palco e demonstrou irritação, chegando a ameaçar retirá-los do local.

Vídeo com reclamação viraliza nas redes sociais

O episódio ganhou repercussão após a publicação de um vídeo nas redes sociais por um influenciador que realiza leitura labial, traduzindo a fala do cantor. Na gravação, Roberto Carlos diz:

“Isso não é lugar de bater papo não. Eu tô cantando aqui, se atenta.”

Em seguida, aproveitando uma pausa da banda, o cantor voltou a demonstrar indignação:

“Você não quer uma cerveja para bater esse papo aí? Vou mandar tirar você daí. Ei, senhor, você não quer uma cerveja, não?”

As imagens rapidamente viralizaram, gerando debate entre fãs e internautas.

LEITURA LABIAL de Roberto Carlos durante o especial de fim de ano viraliza na internet:



“Isso não é lugar de bater papo não. Eu to cantando aqui, se atenta.” pic.twitter.com/dQIemvQEPb — UpdateCharts (@updatecharts) December 30, 2025

Histórico recente de controvérsias

Roberto Carlos já havia se envolvido em outra polêmica recentemente, quando participou de um dueto com João Gomes no especial de fim de ano exibido pela TV Globo, no Natal. O encontro também gerou ampla repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões do público.

A assessoria do cantor não se manifestou oficialmente sobre o episódio ocorrido no festival.

(*) Com informações da CNN Brasil

