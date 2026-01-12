Wagner Moura saiu da cerimônia do Globo de Ouro 2026 com a estatueta de Melhor Ator de Drama em mãos. No entanto, a vitória rendeu ao brasileiro muito mais que o reconhecimento da crítica: ele faturou uma bolsa de prêmios avaliada em US$ 1 milhão.
O valor impressiona e supera o montante recebido por Fernanda Torres no ano anterior, oferecendo quase o dobro de viagens. A lista de “mimos” inclui experiências exclusivas em destinos paradisíacos e serviços de alto padrão.
Viagens e experiências internacionais de luxo
A bolsa de prêmios contempla destinos ao redor do globo. Confira os principais destaques:
- México: Três noites na villa beira-mar no Casa Bellamar by Destinations in Paradise, em San Jose del Cabo.
- Indonésia: Aluguel do iate de luxo Celestia Phinisi para navegar pelo Triângulo de Coral.
- Nova Zelândia: Estadia de seis noites em três lodges de luxo, além de quatro noites no Wharekauhau Country Estate com jantar harmonizado privado.
- Transporte: Crédito de US$ 14 mil para utilização em voos em jatos particulares.
Cuidados com a estética e bem-estar
No segmento de beleza, os organizadores selecionaram itens de última geração e serviços premium:
- Capacete de LED para crescimento capilar;
- Assinatura anual de suplementos Elysium Health;
- Massagem para duas pessoas no Guerlain Wellness Spa Waldorf Astoria, em Nova York;
- Caixa exclusiva de produtos da marca Tronque.
Degustação e entretenimento exclusivo
Para celebrar a vitória, o kit inclui uma adega particular composta por 12 garrafas de vinho, seis de uísque e duas de gim. Os vencedores também ganham o direito a um test drive de veículos de luxo no The Concours Club, localizado em Boca Raton, nos Estados Unidos.
