Globo de Ouro 2026

Além da estatueta de Melhor Ator de Drama, o brasileiro recebeu mimos luxuosos que incluem viagens exclusivas e voos em jatos particulares

Wagner Moura saiu da cerimônia do Globo de Ouro 2026 com a estatueta de Melhor Ator de Drama em mãos. No entanto, a vitória rendeu ao brasileiro muito mais que o reconhecimento da crítica: ele faturou uma bolsa de prêmios avaliada em US$ 1 milhão.

O valor impressiona e supera o montante recebido por Fernanda Torres no ano anterior, oferecendo quase o dobro de viagens. A lista de “mimos” inclui experiências exclusivas em destinos paradisíacos e serviços de alto padrão.

Viagens e experiências internacionais de luxo

A bolsa de prêmios contempla destinos ao redor do globo. Confira os principais destaques:

México: Três noites na villa beira-mar no Casa Bellamar by Destinations in Paradise, em San Jose del Cabo.

Três noites na villa beira-mar no Casa Bellamar by Destinations in Paradise, em San Jose del Cabo. Indonésia: Aluguel do iate de luxo Celestia Phinisi para navegar pelo Triângulo de Coral.

Aluguel do iate de luxo Celestia Phinisi para navegar pelo Triângulo de Coral. Nova Zelândia: Estadia de seis noites em três lodges de luxo, além de quatro noites no Wharekauhau Country Estate com jantar harmonizado privado.

Estadia de seis noites em três lodges de luxo, além de quatro noites no Wharekauhau Country Estate com jantar harmonizado privado. Transporte: Crédito de US$ 14 mil para utilização em voos em jatos particulares.

Cuidados com a estética e bem-estar

No segmento de beleza, os organizadores selecionaram itens de última geração e serviços premium:

Capacete de LED para crescimento capilar;

Assinatura anual de suplementos Elysium Health;

Massagem para duas pessoas no Guerlain Wellness Spa Waldorf Astoria, em Nova York;

Caixa exclusiva de produtos da marca Tronque.

Degustação e entretenimento exclusivo

Para celebrar a vitória, o kit inclui uma adega particular composta por 12 garrafas de vinho, seis de uísque e duas de gim. Os vencedores também ganham o direito a um test drive de veículos de luxo no The Concours Club, localizado em Boca Raton, nos Estados Unidos.

(*) Com informações da VEJA

