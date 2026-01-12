Atacante

Natural de Manaus, Amilca Filho supera desafios geográficos e consolida carreira no Flamengo

A trajetória dos irmãos Amilca Santos de Melo Filho e Pedro Emanuel sintetiza o poder transformador do futebol brasileiro quando talento, formação e oportunidades se encontram. Naturais do Amazonas, os dois jovens consolidam-se como promessas do esporte nacional. Atualmente, eles atraem a atenção de olheiros e grandes clubes, levando o futebol amazônida aos principais centros do país.

O início em Manaus e a base disciplinar

Hoje com 16 anos, Amilca Filho é atleta profissional do Flamengo. Sua caminhada, no entanto, começou cedo, aos 5 anos, em Manaus, no ano de 2014. Paralelamente ao esporte, ele construiu sua formação acadêmica no Colégio da Polícia Militar de Manaus. Esse ambiente contribuiu para a disciplina e maturidade que o atleta demonstra dentro e fora de campo.

A base dessa trajetória contou com acompanhamento técnico contínuo desde a infância. O técnico Dennys Mello acompanhou Amilca desde a iniciação e teve papel determinante no seu desenvolvimento.

“Conheço o Amilca desde a iniciação. Nosso contato começou na Escolinha Guerreirinhos e depois seguimos no projeto do Verona. A partir dali, passamos a disputar competições oficiais e o desenvolvimento dele foi muito grande”, relembra o treinador, que hoje atua no Nacional e na PSG Academy Manaus.

Visibilidade nacional e o salto para o Sudeste

Foi pelo Verona que Amilca ganhou rodagem ao participar da IberLeague, uma das principais ligas de base do Brasil. Além disso, o desempenho em torneios nacionais abriu portas em São Paulo.

“Em uma edição nacional da IberLeague, fomos convidados para um amistoso com o São Caetano. Nesse jogo, o Amilca se destacou e recebeu o convite para integrar a base do clube”, explica Dennys Mello.

Após a experiência no ABC paulista, Amilca evoluiu no Desportivo Brasil, onde permaneceu por dois anos e meio. Nesse sentido, o técnico ressalta que a estrutura do clube permitiu um salto técnico e tático fundamental para que o Flamengo o observasse e o contratasse.

Olhar clínico e o contrato profissional no Flamengo

Durante sua evolução, Amilca despertou o interesse de nomes como Liló Fenômeno, reconhecido por descobrir talentos como Gabigol. “Não é só a qualidade técnica que se observa, mas o conjunto da obra: liderança, integração e a forma como ele lida com a derrota”, avaliou Liló em registro do canal Cartoloucos.

Em 2025, após atrair propostas de diversos clubes, o atleta escolheu o Flamengo. No Rubro-Negro, assinou seu primeiro contrato profissional aos 16 anos. Atualmente, ele integra a equipe Sub-17 como atacante.

Jorginho Barreto, ex-jogador e proprietário da Escola Guerreirinhos, reforça o diferencial do jovem: “O Amilca sempre foi muito técnico. Ele passou por monitoramento no Fluminense e causou impressão positiva. Hoje, no Flamengo, mostra que respeitou os processos”.

Sacrifícios familiares e o sucesso de Pedro Emanuel

A mudança para o Rio de Janeiro exigiu sacrifícios. Enquanto Amilca e Pedro seguiram com a mãe, Belissa, o pai permaneceu em Manaus cumprindo missão militar. Contudo, o esforço familiar gera frutos em dose dupla.

Pedro Emanuel, de 11 anos, segue os passos do irmão. O caçula realizou testes no Rio de Janeiro, obteve aprovação e agora defende o Serrano. Para o pai, Amilca Melo, a união é o pilar do sucesso: “Agradeço a Deus e à minha esposa, que foi guerreira ao deixar Manaus. Tudo acontece no tempo certo”.

Os irmãos representam a força do futebol amazônida. Eles provam que projetos de base bem conduzidos no Norte podem revelar talentos para os maiores palcos do Brasil. “Com certeza são grandes promessas e vão nos dar muitas alegrias”, finaliza Dennys Mello.

