Boca do Acre

Suspeito ameaçava ex-companheira e teve prisão preventiva decretada pela Justiça.

oca do Acre (AM) – Um homem foi preso por descumprir medida protetiva concedida à ex-companheira no município de Boca do Acre, distante 1.028 quilômetros de Manaus. A prisão preventiva foi cumprida na quarta-feira (14/01) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Suspeito descumpria decisão judicial

O homem, de 42 anos, é investigado por violar de forma recorrente a ordem judicial que determinava o afastamento da vítima, uma mulher de 35 anos. Segundo a polícia, ele adotava condutas intimidatórias e ameaçadoras, expondo a ex-companheira e familiares a riscos físicos e psicológicos.

Prisão preventiva foi decretada pela Justiça

De acordo com o delegado Gustavo Kallil, a persistência do descumprimento levou a Justiça a decretar a prisão preventiva como forma de garantir a proteção da vítima. Após diligências, o suspeito foi localizado e preso no bairro Platô do Piquiá, no próprio município.

Homem está à disposição do Judiciário

Após os procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição do Poder Judiciário. Ele responderá pelo crime de descumprimento de medida protetiva, conforme previsto na legislação vigente.

