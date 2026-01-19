O primeiro Paredão do BBB 26 foi definido na noite de domingo (18), e a pessoa mais votada deixará o reality show na noite de terça-feira (20). Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena Moreira disputam a preferência do público.
Indicações e pulseiras
Milena foi indicada pelo líder Alberto Cowboy, após ter recebido na sexta-feira (16) a pulseira do Na Mira do Líder junto com Breno, Paulo Augusto, Samira e Maxiane, todos do grupo Pipoca.
Aline foi indicada por Marcelo, que atendeu ao Big Fone, e escolheu Ana Paula no contragolpe. Paulo Augusto foi o mais votado pela casa, mas se salvou na Prova Bate e Volta.
Parcial de votos
Segundo parcial da enquete colhida nesta segunda-feira (19), às 14h, Aline lidera com 46% dos votos para eliminação, seguida de Milena (36%) e Ana Paula (18%). Caso o resultado se repita na votação oficial, Aline seria a primeira a sair do reality show.
(*) Com informações da CNN Brasil
