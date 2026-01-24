alegria se tornou luto

Izabelle Fontenelle compartilhou texto emocionante neste sábado (24), um dia após o enterro do bebê, e relatou dor e amor pela criança.

Neste sábado (24), um dia depois de enterrar David Benedito, de apenas 20 dias, a primeira-dama de Manaus, Izabelle Fontenelle, compartilhou nas redes sociais um relato sobre a dor da perda e o amor pelo filho.

Dor profunda e amor imensurável

No texto, Izabelle descreveu a ausência do filho como um peso quase físico e falou sobre a intensidade do vínculo nos poucos dias de vida do bebê:

“Hoje, ao acordar, o peso da sua ausência veio em tantas camadas que precisei gritar. Você saiu de dentro de mim, cresceu aqui dentro… É um pedaço meu. Você foi a prova viva do quanto seu pai e eu nos amamos.”

LEIA TAMBÉM:

Ela lembrou a angústia enquanto o bebê estava na UTI e a expectativa por qualquer sinal de melhora:

“Enquanto você estava naquela UTI, eu me apegava a cada pequena notícia, a cada mínima melhora que pudesse te trazer de volta pra mim. Eu não sei como vai ser daqui pra frente. Tudo está tão vazio… Todo futuro que eu idealizei tinha você. E agora?”

A impossibilidade do toque e o vínculo eterno

A primeira-dama reforçou a dor da ausência física e o amor que permanece inabalável:

“Você não pode mais me ouvir. Eu não posso mais te ninar, não posso mais ver seus olhos, minhas petequinhas azuis… Como eu te amei. Como eu te amo. A sua existência nunca, nunca, nunca será esquecida. Você me tornou mãe. Você me fez conhecer um amor imensurável, e talvez por isso essa dor esteja dilacerando minha alma.”

Ela ainda buscou consolo na fé e na esperança do reencontro:

“Eu te amo hoje e vou te amar para sempre. Até que Jesus volte, até que Ele me devolva você. Mamãe e papai estão com muita saudade, meu pacotinho.”

Pai compartilha fé e esperança

O prefeito de Manaus, David Almeida, também se manifestou sobre a perda e reforçou a fé da família:

“Foram 20 dias, mas nasceu dentro de nós um amor eterno. Hoje, nossa maior alegria se tornou luto. Mas Deus nos deu nosso rapaz David, e Ele agora está na glória. Quando Jesus voltar, precisamos estar prontos para recebê-lo de volta em nossos braços.”

Causa da morte

Segundo apuração do jornalista Ronaldo Tiradentes, David Benedito morreu devido a uma reação alérgica ao leite que estava consumindo, que evoluiu rapidamente e causou o óbito durante a madrugada de sexta-feira (23).

Leia mais

Whindersson Nunes lamenta morte do filho do prefeito de Manaus

Siga o portal EM TEMPO no Instagram