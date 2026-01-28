Mais de 100 moradores de Iranduba protestaram nesta quarta-feira (28) na Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM), em Manaus, exigindo a interdição imediata do lixão municipal, que funciona há mais de 30 anos sem cuidados ambientais ou sustentabilidade.
Representantes das comunidades São Francisco, São Sebastião, Nova Conquista, Novo Paraíso e São José II denunciaram impactos ambientais, sanitários e sociais provocados pelo descarte irregular de resíduos sob a gestão do prefeito Augusto Ferraz (União Brasil).
Após o protesto, os moradores foram recebidos pelo defensor público Carlos Almeida Filho, da Unidade de Direitos Coletivos, que anunciou providências técnicas e jurídicas para apurar a situação.
Defensoria anuncia vistoria e possível interdição
O defensor público informou que a primeira medida será uma vistoria técnica no lixão, com a presença de engenheiro da instituição, defensor público local e órgãos estaduais, como o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. A Prefeitura de Iranduba será oficialmente comunicada sobre a inspeção.
Almeida destacou que, caso o município não apresente uma solução ambientalmente adequada, como a implantação de aterro sanitário, a Defensoria deverá recorrer à Justiça para solicitar a interdição do lixão.
Lixo invade igarapé e ameaça saúde
Durante o encontro com moradores, o defensor relatou visita ao local em 2023 e mostrou preocupação com o cenário atual.
“Naquele momento, eu estava discutindo o encerramento do lixão e o tratamento de um aterro sanitário, com cobertura e tudo. Mas, segundo quem nos procurou, isso desandou. Não está funcionando”, disse Almeida.
O defensor acrescentou:
“O lixo chegou ao igarapé e agora está transbordando para a estrada. A insalubridade, o perigo e a violação ambiental são certos.”
Moradores denunciam abandono e intimidação
Benedito Leite, presidente da Associação dos Moradores e Agricultores Rurais da Comunidade São José II, criticou a gestão municipal:
“Se nós cobramos, é porque sabemos que existe dinheiro, mas infelizmente, é entregue de forma inadequada em nossas comunidades. Nosso polo de saúde está precário e a UBS caindo em pedaços.”
André Peres, da Associação da Comunidade São Francisco, afirmou que moradores enfrentam intimidação:
“O poder público do município tenta calar a gente de todas as formas. Nossas demandas chegam na prefeitura, mas não são respeitadas.”
Clébia Bezerra, moradora do Ramal do Caminhoneiro, denunciou o abandono ambiental:
“O chorume está no meio da rua, em cima de um asfalto de péssima qualidade. Era para Iranduba ser um município bonito, mas hoje é uma vergonha.”
Ela também relatou que uma escavadeira da prefeitura, avaliada em cerca de R$ 1 milhão, estaria soterrada pelo próprio lixo.
O agricultor João Oliveira da Silva, do Ramal do Creuza, destacou a responsabilidade do município:
“As famílias se humilham para sobreviver, ganhando R$ 10 ou R$ 15 o dia todo naquele mau cheiro. Isso é resultado do abandono da população mais pobre.”
Leia mais: Chuvas intensas elevam risco de leptospirose no Amazonas