Condenação

Ministério da Justiça envia pedido formal ao STF para repatriação do ex-deputado condenado por trama golpista

O Ministério da Justiça e Segurança Pública comunicou nesta quarta-feira (28) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o governo brasileiro formalizou o pedido de extradição do ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), atualmente nos Estados Unidos.

Em um ofício enviado ao ministro Alexandre de Moraes, que havia solicitado a extradição, o ministério detalhou que a solicitação foi encaminhada pela embaixada do Brasil em Washington ao Departamento de Estado americano em 30 de dezembro de 2025. Até o momento, não há prazo definido para a análise do pedido.

Histórico de condenação

Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo de Jair Bolsonaro, foi condenado a 16 anos de prisão na ação penal relacionada à trama golpista.

Em setembro do ano passado, ele deixou o país para escapar do cumprimento da pena e está residindo em Miami. Durante as investigações, o STF havia proibido que ele saísse do Brasil.

Conforme a Polícia Federal, Ramagem atravessou a fronteira com a Guiana e seguiu para os Estados Unidos usando um passaporte diplomático que não havia sido apreendido.

Cassação do mandato

No fim do ano passado, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu pela cassação do mandato de Ramagem.

A Constituição determina que a Casa declare a perda do mandato de um parlamentar em caso de condenação criminal.

