A atleta Rafaela Nascimento, integrante do projeto Jovens Embaixadores, apoiado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), conquistou neste sábado (31) o vice-campeonato mundial de Jiu-Jitsu No-Gi, em competição promovida pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE).

O evento foi realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e reuniu atletas de alto rendimento de diversas regiões do Brasil e de outros países.

Destaque técnico e projeção internacional

Ao longo da competição, Rafaela se destacou pelas atuações consistentes, demonstrando elevado nível técnico, disciplina e excelente preparo físico. O desempenho consolidou a atleta como uma das grandes promessas da modalidade e reafirmou o crescimento do projeto Jovens Embaixadores no cenário nacional e internacional do Jiu-Jitsu.

Coordenação celebra resultado e trajetória da atleta

Para o delegado-adjunto da PC-AM e coordenador do projeto, Guilherme Torres, a conquista vai além do resultado esportivo.

“Rafaela é uma das nossas atletas de ponta. Esse segundo lugar ficou com gosto de primeiro. É apenas o começo, pois acreditamos que ela chegará muito longe”, afirmou o delegado.

A coordenação do projeto também destacou o papel fundamental de Thatiane, mãe da atleta, na trajetória esportiva e pessoal de Rafaela.

“Essa mãe tem contribuído de forma decisiva para o desenvolvimento da jovem atleta, o que reforça a importância de iniciativas que unem esporte, disciplina e cidadania. O Jiu-Jitsu vai além dos tatames, sendo um poderoso instrumento de transformação social, formação de valores e fortalecimento da segurança pública preventiva”, ressaltou o coordenador.

Projeto promove inclusão social por meio do esporte

O projeto Jovens Embaixadores segue firme em sua missão de formar campeões dentro e fora dos tatames, levando o nome do Amazonas e do Brasil aos mais altos níveis do esporte mundial.

A iniciativa conta com o apoio da Polícia Civil do Amazonas e tem como objetivo promover a inclusão social, a formação cidadã e a prevenção da violência por meio do esporte.

A ação vem se destacando pela revelação de inúmeros talentos, oferecendo oportunidades reais a crianças e jovens, tendo o Jiu-Jitsu como uma de suas principais ferramentas de inclusão social e prevenção da violência.

