Carnaval 2026

Escola de samba do Educandos transforma políticas públicas em enredo e desfila no Grupo de Acesso do Carnaval 2026

Na reta final para o Carnaval 2026, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos da Cidade Alta, do bairro Educandos, na zona sul de Manaus, intensifica os preparativos para o desfile do Grupo de Acesso, marcado para esta sexta-feira (13).

A agremiação levará ao Sambódromo um enredo que aborda políticas públicas responsáveis por mudanças urbanas significativas na comunidade, conectando samba, memória coletiva e transformação social.

A escola se apresentará com cerca de 1,6 mil brincantes, distribuídos em 16 alas.

O tema deste ano é “A transformação: da degradação à dignidade, o sonho se tornou realidade e, no raiar de um novo dia, Cidade Alta explode de alegria”.

A proposta é traduzir em samba a história recente do Educandos, destacando ações que impactaram diretamente o cotidiano dos moradores.

Obras do Governo do Amazonas inspiram o enredo

Entre os principais eixos do desfile estão obras executadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

Um dos destaques é o Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), responsável por obras de urbanização e saneamento, incluindo a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Educandos, considerada a maior da região Norte em capacidade operacional.

Programas habitacionais e de infraestrutura também ganham destaque

O enredo também faz referência ao programa Amazonas Meu Lar, voltado à ampliação do acesso à moradia para famílias em situação de vulnerabilidade social, além do Ilumina+ Amazonas, iniciativa de modernização da iluminação pública com tecnologia LED em diversas áreas do estado.

O secretário da Sedurb e UGPE, Marcellus Campêlo, avalia a homenagem como um reconhecimento direto da comunidade aos projetos realizados no bairro.

“É uma homenagem espontânea da comunidade. Recebemos esse gesto com gratidão, pois ele reflete um trabalho pensado para melhorar a vida das pessoas. Ver que a comunidade abraça o que foi feito, transformando essas iniciativas em enredo, numa festa tão simbólica para todo brasileiro, mostra que estamos no caminho certo”, destaca o secretário.

Segundo a direção da escola, o enredo surgiu da experiência direta dos moradores do Educandos, que acompanharam de perto as transformações urbanas retratadas no desfile.

A intenção é apresentar na avenida um percurso simbólico que vai da degradação à dignidade, unindo identidade local, políticas públicas e celebração popular.

Comunidade ganha protagonismo na avenida

Para o presidente da agremiação, Williams Tatá, o momento marca a consolidação de um trabalho coletivo que envolve toda a comunidade.

“A fase atual marca o momento em que o enredo deixa o papel e ganha forma definitiva na avenida, consolidando o trabalho coletivo que reúne alas, passistas, compositores e comunidade em torno de uma narrativa que traduz, em samba, a história recente do Educandos”, declara o presidente da agremiação.

Estrutura do desfile

Além das alegorias principais, a apresentação da Acadêmicos da Cidade Alta contará com comissão de frente formada por 15 componentes, três casais de mestre-sala e porta-bandeira, bateria com aproximadamente 150 ritmistas e equipe de harmonia com cerca de 100 integrantes.

