Os dados do Centro Integrado de Estatística (Ciesp) da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

A intensificação do policiamento ostensivo e a aproximação direta das Forças de Segurança do Amazonas com a população resultaram em uma redução de 47% nos roubos a residências nas zonas centro-oeste e centro-sul, de janeiro a dezembro de 2025 em Manaus. Os dados do Centro Integrado de Estatística (Ciesp) da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) demonstram o impacto positivo das ações preventivas adotadas nas duas zonas.

O destaque é a área de atuação da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que registrou uma queda expressiva de 92,83% nos roubos a residências, reforçando a eficácia do policiamento ostensivo nos bairros Adrianópolis, Aleixo e conjunto Petros.

“Nós estamos trabalhando com um contato mais próximo à comunidade, fazendo o Policiamento de Relacionamento de Comunitários e Visibilidade (PRCVs), que são os pontos de reconhecimento junto à comunidade e de visibilidade em locais estratégicos onde estavam ocorrendo roubos a residências”, explicou o comandante da 16° Cicom, major Diego Pimentel.

O major destacou ainda a importância da comunicação direta entre moradores e policiais. “Estamos sempre à disposição, deixando nosso telefone de linha direta para acionamentos mais ágeis, para que consigamos reduzir cada vez mais esse índice na nossa área”, afirmou.

Zona Centro-Oeste

A área de atuação da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na zona centro-oeste que abrange os bairros Alvorada, Dom Pedro, Ajuricaba e os conjuntos Kissia e Débora, também apresentou redução nos índices de roubos a residências.

“O policiamento da 10ª Cicom se desenvolve de forma integrada, envolvendo o policiamento ostensivo convencional, a Rede de Vizinhos Protegidos (RVP) e diversas operações que vêm sendo realizadas justamente para melhorar essa aproximação entre a comunidade e a segurança pública”, explicou o comandante da unidade, major Anderson Cordeiro.

Segundo o comandante, a Rede de Vizinhos Protegidos tem papel fundamental nesse processo. “É uma ferramenta importante de integração entre a segurança pública e a sociedade. A população passa por um processo de orientação, há interação direta com os moradores e, por meio de grupos, conseguimos ser acionados para um atendimento imediato. As visitas também geram relatórios que subsidiam operações futuras, aumentando o policiamento em áreas específicas”, destacou.

