Um homem de 24 anos foi preso no município de Urucurituba (a 208 quilômetros de Manaus) suspeito de estuprar a própria irmã, de 14 anos. O crime foi praticado no dia 2 de fevereiro deste ano, no bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste de Manaus.
Em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (12/02), o delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, ressaltou que a prisão é resultado de uma integração entre as delegacias que trabalham para combater o abuso sexual infantil, destacando que são ações que ajudam na prevenção e, principalmente, na prisão desses abusadores sexuais.
“Com o sistema de inteligência da Polícia Civil conseguimos localizar esse suspeito que fugiu daqui para outra cidade. Reforço que, com a ajuda das denúncias e o diálogo dos pais com suas crianças, a gente consegue fazer um trabalho para combater esses tipos de crimes”, afirmou Mavignier.
De acordo com a delegada Mayara Magna, titular da Depca, o crime aconteceu quando a genitora precisou ausentar-se da casa, ficando apenas a vítima, o autor e um irmão de apenas seis anos no local.
“Após a saída dessa mãe, o suspeito trancou todas as portas da casa, tirou essa adolescente à força da rede em que estava e a levou para um quarto onde estava o irmão mais novo, que assistia televisão no momento do fato, e cometeu o crime”, relatou a delegada.
Conforme a autoridade policial, a adolescente ficou extremamente abalada e só conseguiu relatar o caso à mãe dois dias após o fato criminoso.
“A adolescente esperou o autor sair para trabalhar, contou o caso à mãe e elas foram até a Depca. A genitora ainda ligou para o filho querendo tirar satisfações e ele assumiu o fato, pedindo desculpas à família”, disse Mayara Magna.
Diante da gravidade dos fatos, foi representada à Justiça a prisão preventiva do autor, que foi deferida. Assim que o investigado soube que havia sido denunciado, fugiu para o município de Urucurituba, onde teve a prisão cumprida pelo DPI com o apoio das equipes da 41ª DIP.
Ele vai responder pelo crime de estupro qualificado e ficará à disposição do Poder Judiciário.
