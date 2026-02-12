Depca

O crime foi praticado no dia 2 de fevereiro deste ano, no bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste de Manaus.

Um homem de 24 anos foi preso no município de Urucurituba (a 208 quilômetros de Manaus) suspeito de estuprar a própria irmã, de 14 anos. O crime foi praticado no dia 2 de fevereiro deste ano, no bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste de Manaus.

Em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (12/02), o delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, ressaltou que a prisão é resultado de uma integração entre as delegacias que trabalham para combater o abuso sexual infantil, destacando que são ações que ajudam na prevenção e, principalmente, na prisão desses abusadores sexuais.

“Com o sistema de inteligência da Polícia Civil conseguimos localizar esse suspeito que fugiu daqui para outra cidade. Reforço que, com a ajuda das denúncias e o diálogo dos pais com suas crianças, a gente consegue fazer um trabalho para combater esses tipos de crimes”, afirmou Mavignier.

De acordo com a delegada Mayara Magna, titular da Depca, o crime aconteceu quando a genitora precisou ausentar-se da casa, ficando apenas a vítima, o autor e um irmão de apenas seis anos no local.

“Após a saída dessa mãe, o suspeito trancou todas as portas da casa, tirou essa adolescente à força da rede em que estava e a levou para um quarto onde estava o irmão mais novo, que assistia televisão no momento do fato, e cometeu o crime”, relatou a delegada.

Conforme a autoridade policial, a adolescente ficou extremamente abalada e só conseguiu relatar o caso à mãe dois dias após o fato criminoso.

“A adolescente esperou o autor sair para trabalhar, contou o caso à mãe e elas foram até a Depca. A genitora ainda ligou para o filho querendo tirar satisfações e ele assumiu o fato, pedindo desculpas à família”, disse Mayara Magna.

Diante da gravidade dos fatos, foi representada à Justiça a prisão preventiva do autor, que foi deferida. Assim que o investigado soube que havia sido denunciado, fugiu para o município de Urucurituba, onde teve a prisão cumprida pelo DPI com o apoio das equipes da 41ª DIP.

Ele vai responder pelo crime de estupro qualificado e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Leia mais:

Condenado por estupro de enteada é preso em Manaus