Polo Industrial de Manaus

Fabricantes do polo duas rodas do PIM mantêm ritmo intenso para atender alta demanda

As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) iniciaram o ano em ritmo acelerado nas linhas de montagem. Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – Abraciclo, em janeiro foram produzidas 184.443 unidades – o maior volume registrado para o mês desde 2008.



O resultado representa crescimento de 11% na comparação com janeiro do ano passado e expressiva alta de 42,2% em relação a dezembro, período marcado pela adoção de férias coletivas.



“O primeiro mês do ano confirmou as expectativas para o segmento em 2026. Janeiro foi um mês bastante positivo, com produção plena nas fábricas, diferentemente de dezembro, período em que as associadas adotaram férias coletivas”, afirmou o presidente da Abraciclo, Marcos Bento.



A associação estima que 2.070.000 motocicletas deverão sair das linhas de montagem este ano, o que corresponde a uma alta de 4,5% na comparação com 2025.



Produção por categoria

Em janeiro, a categoria mais produzida foi a Street, com 95.732 unidades e 51,9% do volume total fabricado. A Trail ficou em segundo lugar com 19,1% da produção, seguida pela Motoneta com 13,9%.

As motocicletas de baixa cilindrada foram as mais produzidas, com 144.808 unidades, ou 78,5% do total. Em seguida vieram os modelos de média cilindrada, com 34.742 motocicletas (18,8%), e os de alta cilindrada, com 4.893 unidades (2,7%).



Varejo

Os emplacamentos de motocicletas bateram recorde em janeiro, com 178.562 unidades licenciadas. O volume representa crescimento de 17,5% na comparação com o mesmo mês de 2025 e retração de 7,6% em relação a dezembro. “Essa retração era esperada. É um efeito sazonal que não compromete as perspectivas de crescimento do setor”, analisa Bento.



Em janeiro, a média diária de vendas foi de 8.503 unidades, considerando os 21 dias úteis do mês.



Para este ano, a Abraciclo estima que 2.300.000 motocicletas sejam vendidas no varejo, alta de 4,6% na comparação com 2025.



Exportações

As associadas da Abraciclo embarcaram 3.267 motocicletas para o mercado externo em janeiro. O volume é 16,4% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado e 6,5% inferior ao registrado em dezembro.

Para 2026, a expectativa é que as exportações alcancem 45.000 unidades, alta de 4,4% sobre o total de 2025.

(*) Com informações da assessoria