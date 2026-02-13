Evento

O I Seminário Nacional de Segurança Pública vai debater os principais desafios e soluções para a segurança pública na Amazônia no dia 24 de fevereiro, das 8h30 às 12h20, no auditório da Reitoria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em Manaus. O evento é gratuito, aberto ao público e não exige inscrição prévia.

A iniciativa, promovida pelo Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB Nacional), por meio da Comissão Nacional de Segurança Pública, conta com parceria institucional da UEA. O objetivo é reunir autoridades, especialistas e comunidade acadêmica para formular propostas concretas e fortalecer políticas públicas de segurança, começando pela região amazônica.

A programação abre com a palestra “Educação, ciência e inovação na prevenção da violência na Amazônia”, ministrada pelo reitor da UEA, André Zoghaib. Em seguida, Eliete Fernandes Júnior aborda “Sistema de Justiça, crime organizado e territórios vulneráveis”. Depois, Ralf Baraúna Assayag discute os impactos da criminalidade na economia e no setor produtivo. Antônio Gerson de Oliveira Nascimento apresenta uma análise sobre “Democracia e política de segurança pública baseada em evidências”. Por fim, Ricardo Brizola encerra o seminário com o tema “Urbanismo social, prevenção da violência e soluções estruturais”.

Segundo a presidente nacional do IAB, Rita Cortez, o seminário fortalece o debate qualificado e plural sobre segurança pública, democracia e desenvolvimento na Amazônia. Além disso, o presidente da Comissão de Segurança Pública do IAB, Mário Jumbo Miranda Aufiero, destaca que o encontro promove diálogo técnico e integrado sobre os desafios regionais. Ao longo do ano, a comissão realizará outros quatro seminários nas demais regiões do país.

O evento conta com apoio da CDL Manaus, UEA, CADEP-AM e Abracrim. Acadêmicos que desejarem certificado devem assinar a lista de presença para receber quatro horas de estágio pela OAB do Rio de Janeiro. Também haverá transmissão ao vivo pelo canal oficial da TV IAB no YouTube, com orientações para emissão de certificado durante a live.

Durante a visita, o IAB ainda dará posse a novos membros no Amazonas e fará homenagens institucionais.

