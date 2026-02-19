Audácia

Seria a segunda vez que o suspeito tentava cometer o ato

Um homem de 24 anos foi preso, nesta quarta-feira (18/02), suspeito de tentar pagar compras com dinheiro falso em um mercadinho, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

A equipe policial realizava patrulhamento ostensivo pela rua Fenícia, quando foi abordada por uma mulher, de 51 anos. De acordo com a mulher, havia um homem em seu estabelecimento comercial tentando realizar o pagamento com cédulas falsas, e que aquela seria a segunda vez que o suspeito tentava cometer o ato.

Diante da denúncia, os policiais militares abordaram o suspeito, que informou ter recebido as cédulas de uma outra pessoa, também como forma de pagamento. Após os procedimentos de busca pessoal, foram encontrados outra quantidade de cédulas falsas, totalizando R$ 250 em espécie.

O homem, juntamente com o material apreendido, foi conduzido à Polícia Federal.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar, imediatamente, ao tomar conhecimento da ação criminosa, por meio do disque denúncia 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

