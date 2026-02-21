Buscas

Operação entra no sétimo dia no Rio Amazonas; cinco pessoas seguem desaparecidas.

Manaus (AM) – As equipes de resgate já percorreram aproximadamente 238 quilômetros em buscas por vítimas de naufrágio no Rio Amazonas. A operação, coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), chegou ao sétimo dia nesta sexta-feira (20/02).

O acidente envolvendo a lancha Lima de Abreu XV ocorreu no último dia 13 de fevereiro. Até o momento, três mortes foram confirmadas e cinco pessoas continuam desaparecidas.

Estrutura reforçada nas buscas

O CBMAM mobilizou 57 militares, entre eles 16 mergulhadores, além de 14 embarcações. A operação conta ainda com drones, helicóptero e três sonares subaquáticos. Dois equipamentos fazem a leitura do leito do rio e o terceiro auxilia na detecção de metais.

As buscas foram suspensas na noite desta sexta-feira por questões técnicas e de segurança. Os trabalhos serão retomados na manhã de sábado (21/2).

Força-tarefa envolve vários órgãos

A operação conta com apoio da Defesa Civil, da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), da Polícia Militar (PMAM), da Polícia Civil (PC-AM) e da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Os órgãos atuam de forma integrada nas ações de resgate e no suporte às famílias das vítimas.

Atendimento psicológico e apoio

O Governo do Amazonas oferece atendimento psicológico aos sobreviventes e familiares. O serviço é realizado pela SES-AM, em parceria com a Seas. O contato para atendimento é o telefone (92) 99489-8454.

A Secretaria de Segurança Pública também disponibiliza atendimento prioritário para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) às vítimas do naufrágio, na sede localizada na rua Olégario Mariano, nº 99, bairro Santo Agostinho.

Leia mais:

Criança morre após naufrágio de lancha no Encontro das Águas, em Manaus