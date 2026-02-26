Estágio

Evento presencial oferece vagas de estágio e aprendizagem; no Amazonas, são mais de 140 oportunidades

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) promove, no dia 3 de março, a Maratona de Vagas com mais de 14 mil oportunidades de estágio e aprendizagem em todo o Brasil. No Amazonas, o evento disponibiliza mais de 140 vagas.

A ação ocorre de forma presencial em mais de 90 unidades e polos de capacitação espalhados pelo país. O evento marca os 62 anos de atuação da instituição na inclusão de jovens no mercado de trabalho.

Mais de 10 mil vagas de estágio

Para estágio, o CIEE projeta 10.978 vagas. As áreas com maior demanda são Administração, Educação, Direito, Contabilidade e Construção Civil.

Já para aprendizagem, a oferta chega a 3.088 vagas em todo o território nacional. As principais áreas contratantes são Administração, Comércio e Logística.

Além disso, os estados com maior número de oportunidades são São Paulo, Distrito Federal, Bahia, Goiás e Ceará.

O superintendente executivo do CIEE, Marcelo Gallo, destaca a importância da iniciativa. “A Maratona de Vagas do CIEE já ajudou milhares de jovens a conquistarem suas primeiras oportunidades de trabalho em anos anteriores. Dessa vez, retomamos com ainda mais força e empenho, determinados a proporcionar às empresas os melhores candidatos.”

Maratona de Vagas em Manaus

Em Manaus, a maratona acontece no auditório da Faculdade Boas Novas, localizado na avenida Rodrigo Otávio, 1655, bairro Japiim, das 9h às 16h.

Para participar, o candidato deve apresentar documento oficial com foto e CPF. No local, poderá realizar cadastro ou atualizar dados no site do CIEE e, em seguida, consultar as oportunidades disponíveis.

Quem pode participar

Para concorrer a uma vaga de estágio, é necessário ter no mínimo 16 anos e estar matriculado no ensino médio, técnico ou superior.

No caso do programa Jovem Aprendiz, o candidato deve ter entre 14 e 24 anos, exceto pessoas com deficiência, que não possuem limite de idade, além de estar cursando ou já ter concluído o ensino médio.

O CEO do CIEE, Humberto Casagrande, afirma que a ação reforça o compromisso da instituição com a juventude. “É com muita alegria e orgulho que celebramos mais um ano de história com muitas conquistas e sempre pensando na juventude brasileira em 1º lugar.”

Encontros institucionais com parceiros

Além da Maratona de Vagas, o CIEE promove encontros institucionais com empresas parceiras como parte das comemorações pelos 62 anos.

Os encontros reúnem organizações, jovens aprendizes e estagiários. O objetivo é destacar o impacto das parcerias na formação profissional e na trajetória educacional dos estudantes.

Em algumas regiões, instituições de ensino também participam da programação. Dessa forma, o CIEE reforça seu papel como elo entre educação e mercado de trabalho.

(*) Com informações da assessoria