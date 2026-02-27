Ação social

A castração solidária de cães e gatos deve alcançar cerca de 210 animais no bairro Betânia, zona sul de Manaus. A ação começou na quarta-feira (25/02) e segue até esta sexta-feira (27/02), na Escola Estadual Cívico-Militar Professor Nelson Alves Ferreira.

Nesta quinta-feira (26/02), os secretários da Sedurb e UGPE, Marcellus Campêlo, e da Sepet, Joana Darc, estiveram no local da ação para acompanhar os atendimentos realizados pelo Castramóvel e conversar com os tutores dos animais beneficiados.

Campêlo destacou a importância da parceria entre os órgãos para ampliar a oferta de serviços à população e ressaltou que a ação de castração já contemplou outras áreas atendidas pelo Prosamin+, como as comunidades da Sharp, na zona leste, e Manaus 2000, na zona sul, onde foram realizadas quase mil cirurgias em cães e gatos.

“Essas parcerias são fundamentais para garantir que a comunidade tenha acesso aos serviços governamentais e também privados. Dentro dos nossos projetos, promovemos capacitações e trabalhamos em conjunto com instituições e parceiros que contribuem para apoiar as famílias”, ressaltou Marcellus Campêlo.

“Quem ficou no cadastro de reserva também será atendido. Vamos castrar todos os mais de 200 animais que aguardam na lista e, por isso, retornaremos à Betânia para garantir que nenhum tutor fique sem assistência. Essa é a missão do Castramóvel, levar política pública de verdade a todas as comunidades do Amazonas”, destacou.

Segundo a secretária da Sepet, Joana Darc, mais de 200 animais foram inscritos no cadastro reserva e, por isso, a Sepet deve retornar em breve com o Castramóvel para atender à demanda. Ela também informou que a secretaria entrará em contato com as pessoas que ficaram no cadastro de reserva para repassar as orientações sobre os próximos atendimentos.

A cabeleireira Sara Jane, de 27 anos, aproveitou a ação para castrar seu cachorro. “É uma ação que ajuda muito e facilitou para nós que amamos e cuidamos dos pets. Só temos a agradecer pela oportunidade”, disse.

Leia mais

Hospital-Dia e Policlínica do Complexo Sul entram na fase final