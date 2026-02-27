Polícia

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

Isaque Simões da Silva, 29, foi morto a tiros após sair de casa para ir ao trabalho, na manhã desta sexta-feira (27/02), na rua São Luiz, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com informações preliminares, os criminosos teriam chegado em uma moto, anunciado o assalto e mesmo depois de ter entregado o aparelho, Isaque foi alvejado com um tiro na bochecha.



Ainda conforme os relatos, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi reconhecido pela própria mãe, que ficou abalada na cena do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

