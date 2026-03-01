Crueldade

A polícia foi acionada e constatou que se tratava de uma recém-nascida

Uma bebê recém-nascida foi encontrada morta dentro de uma sacola, na manhã deste domingo (01/03), no bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus. A criança foi deixada em frente a uma casa.

De acordo com informações preliminares, um morador estava passando pelo local quando desconfiou do suposto lixo e, quando abriu o saco, se deparou com o corpo da criança. A polícia foi acionada e constatou que se tratava de uma recém-nascida, no entanto, a causa da morte não foi identificada.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para identificar o responsável por ter abandonado a bebê e também quais as circunstância do crime.

Leia mais

Bebedeira termina com homem morto a pauladas em Manaus

Mais de mil animais foram castrados em janeiro deste ano no Amazonas

