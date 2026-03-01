Fuga em massa

O diretor do Núcleo Prisional da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), major Galeno Edmilson Jales, foi preso neste sábado (28/02), após a fuga em massa de policiais que estavam preso na unidade.

Segundo a corporação, a medida faz parte de ações disciplinares e administrativas adotadas após o registro de um episódio no estabelecimento prisional. A Polícia Militar apura a conduta dos envolvidos e promete responsabilizar quem tiver cometido irregularidades.

Guarda do núcleo passa para outro comando

Além da prisão do diretor, o Comando de Policiamento Especializado (CPE) assumiu a guarda do Núcleo Prisional da PMAM. A mudança ocorreu como parte das providências imediatas adotadas pela corporação.

O caso veio à tona após a informação de que mais de 20 policiais teriam deixado a carceragem sem autorização. Em nota, a PMAM reafirmou o compromisso com a legalidade, a transparência e o rigor na apuração de fatos que envolvam a atividade policial militar.

Confira a nota na íntegra;

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informa que o diretor do Núcleo Prisional da Polícia Militar foi preso pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da corporação, como parte das medidas disciplinares e administrativas, determinadas pelo Comando da PMAM, que estão sendo tomadas para apuração e responsabilização dos envolvidos no episódio registrado no estabelecimento prisional.

O Comando de Policiamento Especializado (CPE) assumiu a guarda do Núcleo Prisional da PMAM.

A PMAM reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o rigor na apuração de quaisquer situações que envolvam a atividade policial militar.

