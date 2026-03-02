Eleições 2026

Governador afirma que pretende dar continuidade às entregas em áreas como infraestrutura, habitação e saúde

O governador e presidente do União Brasil no Amazonas, Wilson Lima, anunciou na tarde desta segunda-feira (2) que seguirá no cargo até 5 de janeiro de 2027. Ele também afirmou que não concorrerá ao Senado nas eleições deste ano.

O pronunciamento ocorreu em um evento com apoiadores políticos, secretários, ex-prefeitos, lideranças e o vice-governador, Tadeu de Souza (PP), na zona centro-sul de Manaus.

Decisão motivada pela responsabilidade

Lima explicou que sua decisão reflete compromisso com os amazonenses.

“Hoje tomo uma decisão importante que não tem a ver com coragem, mas com responsabilidade. Continuo, decido continuar e ficar até o dia 5 de janeiro de 2027 para continuar melhorando o estado do Amazonas, fazendo entregas que mudam a vida das pessoas”, disse o governador.

Ele ressaltou que continuará focado em melhorias em infraestrutura, habitação e saúde. Além disso, informou que o partido realizará, em março, ações de articulação com os filiados.

“Faremos uma construção importante no mês de março aproveitando a janela partidária, conversando com todos que tenham interesse de dar continuidade nos projetos”, completou Lima.

Futuro de Tadeu de Souza

Questionado sobre a possível candidatura do vice-governador Tadeu de Souza, Lima afirmou que essa é uma decisão pessoal e será discutida no momento certo. Ele elogiou a atuação de Souza nos eventos estaduais e em projetos no interior do estado.

“Ainda não conversei com ele sobre a candidatura. É uma decisão pessoal e, no momento apropriado, conversaremos sobre isso. Ele tem me ajudado muito. Tem sido correto nas ações e me ajudado na área da saúde, nos mutirões. A nossa conversa foi de reforçar a sua ida ao interior”, explicou Lima.

