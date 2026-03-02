atritos

Em conversa, os brothers relembram atritos e Jonas reage à decisão da sister

Nesta segunda-feira (2), Samira e Jonas Sulzbach conversaram na casa do BBB 26, exibido pela Rede Globo. A sister afirmou que irá barrar o influencer da Festa do Líder, que acontece na próxima quarta-feira (4).

Durante o papo, eles relembraram pequenos atritos entre os dois.

“Você nunca votou em mim, dá para ver lá quem vota [no Quarto do Líder]”, disse Samira, citando os nomes das três pessoas que já votaram nela: Maxiane, Marciele e Jordana.

Jonas reage à decisão de Samira

O gaúcho respondeu imediatamente:

“Tu vai me barrar da sua Festa e eu nunca votei em ti. Olha só”, disse ele.

Em seguida, Jonas repercutiu o assunto com Jordana:

“Se me barrar, eu não estou nem aí”, revelou o gaúcho.

Jordana aconselhou: “Você vai fazer o negócio rapidão também. Tenta fazer rápido”.

Porém, Jonas afirmou: “Não vou desistir, mas estou falando que é um negócio que não é rápido”.

Ele completou, reforçando o histórico entre eles:

“Ela falou ‘acho que vou barrar você’, eu falei ‘pode barrar, mesmo eu nunca tendo votado em você’. Mesmo ela sabendo que eu nunca votei nela em nada e que vocês já votaram. Lá no Líder, ela consegue ver todo mundo que votou nela”, disse Jonas.

