Na sequência, os dois dividiram a bebida e Jonas elogiou o beijo da sister

Jonas e Marciele se beijaram durante a festa do BBB 26, na madrugada deste sábado (28/02). Os dois estavam na pista de dança cantando a música tema do programa.

Quando a canção terminou, Jonas abraçou a Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso e, então, eles se beijaram. Na sequência, os dois dividiram a bebida e Jonas elogiou o beijo da sister. “Que beijo gostoso, né? Beijo gostoso.”

