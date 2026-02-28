Jonas e Marciele se beijaram durante a festa do BBB 26, na madrugada deste sábado (28/02). Os dois estavam na pista de dança cantando a música tema do programa.
Quando a canção terminou, Jonas abraçou a Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso e, então, eles se beijaram. Na sequência, os dois dividiram a bebida e Jonas elogiou o beijo da sister. “Que beijo gostoso, né? Beijo gostoso.”
