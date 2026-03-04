Polícia

Suspeito atacou vítima durante briga familiar e fugiu após o crime

Um homem de 30 anos foi preso suspeito de matar um jovem de 20 anos a facadas em uma comunidade indígena de Pauini, no interior do Amazonas. O crime aconteceu no dia 21 de fevereiro deste ano.

Segundo as investigações, a vítima discutia com os pais e a companheira quando o suspeito interveio na briga e atacou o jovem com golpes de faca. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

“De imediato a Polícia Civil realizou diligências na comunidade para localizar o autor, mas ele havia fugido. Além disso, com apoio da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), realizamos a remoção do corpo até a sede do município para a devida constatação do óbito e exames periciais”, disse o delegado Renan Boina de Barbe.

Foto: Divulgação/PC-AM

Diante dos indícios de autoria, a polícia pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pela Justiça. Na terça-feira (03/03), equipes da Polícia Civil retornaram à comunidade e cumpriram o mandado com apoio da Polícia Militar do Amazonas e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

O homem responderá por homicídio qualificado e permanece à disposição da Justiça.

