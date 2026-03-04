Uma criança de 11 anos foi picada por uma cobra jararaca na comunidade Lindo Amanhecer, em Manaus. Ela foi resgatada, na tarde de terça-feira (03/03), pela equipe do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa). Este é o terceiro atendimento aeromédico realizado pelo Departamento somente no mês de março.
“Nós fomos acionados mais uma vez pelo Samu para ir até a comunidade, que fica a cerca de 80 quilômetros de Manaus, para atender uma criança que foi picada por uma cobra. Embarcamos uma enfermeira e médica, nós levamos cerca de 20 minutos”, explicou o comandante da aeronave, coronel Tupinambá.
De acordo com a médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Larissa Câmara, o primeiro atendimento foi realizado de imediato na comunidade. “Ela ficou estável, chegou bem chorosa, com dor e foi aplicada a medicação e, posteriormente, o acesso venoso. Agora ela será encaminhada para a Fundação de Medicina Tropical”, disse.
Terceiro resgate em março
A atuação do Dioa tem sido fundamental para oferecer atendimento emergencial às comunidades ribeirinhas, onde o deslocamento por via fluvial pode levar horas.
“O helicóptero é uma ferramenta muito ágil e ao conversar com os ribeirinhos, eles explicaram que se fosse um trajeto de barco, seria sete horas para chegar nesta comunidade e, graças a Deus, trouxemos a criança para um ambiente hospitalar para ser atendida”, ressaltou o comandante da aeronave.
Somente neste mês, além do resgate da criança picada por jararaca, o Departamento também atuou no salvamento de uma criança de comunidade rural atingida por ouriço de castanha e no atendimento a um idoso indígena com complicações cardíacas.
Leia mais
Manaus e Parintins entram na lista dos 50 melhores destinos para viajar no Brasil em 2026
Dia Mundial da Obesidade: sete em cada dez brasileiros têm excesso de peso