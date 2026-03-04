Resgate

Este é o terceiro atendimento aeromédico realizado pelo Departamento somente no mês de março.

Uma criança de 11 anos foi picada por uma cobra jararaca na comunidade Lindo Amanhecer, em Manaus. Ela foi resgatada, na tarde de terça-feira (03/03), pela equipe do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa). Este é o terceiro atendimento aeromédico realizado pelo Departamento somente no mês de março.

“Nós fomos acionados mais uma vez pelo Samu para ir até a comunidade, que fica a cerca de 80 quilômetros de Manaus, para atender uma criança que foi picada por uma cobra. Embarcamos uma enfermeira e médica, nós levamos cerca de 20 minutos”, explicou o comandante da aeronave, coronel Tupinambá.

De acordo com a médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Larissa Câmara, o primeiro atendimento foi realizado de imediato na comunidade. “Ela ficou estável, chegou bem chorosa, com dor e foi aplicada a medicação e, posteriormente, o acesso venoso. Agora ela será encaminhada para a Fundação de Medicina Tropical”, disse.

Terceiro resgate em março

A atuação do Dioa tem sido fundamental para oferecer atendimento emergencial às comunidades ribeirinhas, onde o deslocamento por via fluvial pode levar horas.

“O helicóptero é uma ferramenta muito ágil e ao conversar com os ribeirinhos, eles explicaram que se fosse um trajeto de barco, seria sete horas para chegar nesta comunidade e, graças a Deus, trouxemos a criança para um ambiente hospitalar para ser atendida”, ressaltou o comandante da aeronave.

Somente neste mês, além do resgate da criança picada por jararaca, o Departamento também atuou no salvamento de uma criança de comunidade rural atingida por ouriço de castanha e no atendimento a um idoso indígena com complicações cardíacas.

Leia mais

Manaus e Parintins entram na lista dos 50 melhores destinos para viajar no Brasil em 2026

Dia Mundial da Obesidade: sete em cada dez brasileiros têm excesso de peso

