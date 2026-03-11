Investigação

Jogador foi desligado do time de e-sports após denúncias

O jogador profissional de League of Legends, o amazonense Alexandre “TitaN” Lima, de 25 anos é investigado pela Polícia Civil de São Paulo por estupro de vulnerável, divulgação de pornografia e importunação sexual contra três mulheres, entre elas uma adolescente de 16 anos.

As acusações vieram à tona após a ex-namorada Gabriela Zambrozuski, descobrir os casos e procurar a delegacia para denunciar o jogador. Gabriela encerrou o relacionamento de um ano ao tomar conhecimento dos crimes.

De acordo com a policia, uma jovem relatou que estava desacordada após ingerir bebida alcoólica quando acordou com Alexandre introduzindo o dedo em suas partes íntimas.

Outra denúncia detalha a abordagem de TitaN contra uma menor de idade pela internet. Ele teria usado o Instagram para perguntar se a adolescente era virgem e insistido para que ela fosse até a casa dele. Durante a conversa, o jogador enviou fotos apenas de cueca sem que a jovem pedisse.

Foto: Reprodução

Além disso, surgiram relatos de que ele compartilhava vídeos de mulheres nuas em redes sociais sem o consentimento delas.

Alexandre “TitaN” é natural de Manaus e construiu carreira no eSports. Após a divulgação do caso, a organização desligou o jogador do time.

