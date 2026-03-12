Polícia

Homem ficou quase um mês foragido após o crime

Luciano Vieira Gonçalves, de 33 anos, suspeito de atropelar, agredir e matar Cibele Félix de Lima, de 20 anos, se entregou à polícia na quarta-feira (11/03), após passar cerca de um mês foragido.



O homem compareceu à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na zona Leste de Manaus, acompanhado de um advogado.

O crime aconteceu na madrugada do dia 14 de fevereiro, no bairro Petrópolis, na zona Sul.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um carro preto aparece em alta velocidade em uma rua. Logo em seguida, a jovem é atingida pelo veículo e arremessada a vários metros de distância.

Após o atropelamento, o motorista desce do carro e ainda dá dois chutes em Cibele, que já estava caída no chão, antes de fugir do local.

Segundo as investigações, o crime aconteceu após uma discussão durante uma festa. Luciano teria se envolvido em uma briga e agredido a ex-sogra. A jovem tentou defender a mãe e acabou sendo atacada.

Ela foi socorrida e levada para uma unidade hospitalar na zona Leste da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso segue sob investigação, segundo a polícia, o atropelamento foi intencional.

Veja vídeo:

