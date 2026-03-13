Susto

Cecilia Sopeña registrava passeio de bicicleta quando perdeu o equilíbrio

A ciclista e criadora de conteúdo espanhola Cecilia Sopeña viralizou nas redes sociais após gravar o momento em que quase caiu de um penhasco enquanto andava de bicicleta durante uma trilha na Espanha.

No vídeo, publicado no TikTok, a ciclista aparece pedalando por um caminho estreito à beira de um precipício. Em determinado momento, ela escorrega, perde o equilíbrio e cai, ficando presa à bicicleta enquanto desliza por alguns metros.

A professora estava acompanhada da cadela Nezha, que aparece andando um pouco à frente. Quando percebe a queda, o animal volta rapidamente até a tutora. Durante alguns segundos, pequenas pedras ainda caíram ao redor dela enquanto tentava se estabilizar.

No vídeo, a ciclista tenta acalmar a cachorra. “Calma, calma, meu amor. Fique tranquila, não há nada de errado”, disse.

Após o susto, Cecilia explicou que a bicicleta leve e o tênis de caminhada foram fundamentais para evitar uma queda mais grave.

Veja vídeo:

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