Caso Master

Se houver empate entre os votos, a decisão tende a favorecer Vorcaro

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta sexta-feira (13), em sessão virtual, se será mantida a decisão do ministro André Mendonça que ordenou a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

Durante o julgamento, os ministros também irão decidir se continuam válidas as prisões de Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro apontado como operador financeiro do empresário, e de Marilson Roseno da Silva, escrivão aposentado da Polícia Federal, suspeito de colaborar com o acesso a dados sigilosos das investigações.

Além de Mendonça, participam da votação os ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques. Já o ministro Dias Toffoli, que também integra a Segunda Turma, declarou-se impedido de atuar no caso e não participará da análise.

Se houver empate entre os votos, a decisão tende a favorecer Vorcaro, o que pode resultar na revogação de sua prisão.

*Com informações da Agência Brasil

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