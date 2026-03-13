Queda

Antes de cair, homem caminhava pelo forro de hospital em Duque de Caxias

Um paciente em surto caiu do teto do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) após tentar fugir por um duto de ventilação no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (12/03) e foi registrado em vídeo, que viralizou nas redes sociais.

As imagens mostram o momento em que o paciente quebra o forro do teto e despenca dentro da sala de internação. Ao cair, ele quase atinge uma mulher que estava deitada em um leito no local.

Logo após a queda, funcionários da unidade de saúde correram para conter o paciente.

Segundo a direção do hospital, o homem é usuário de drogas e estava internado em uma ala destinada a pacientes com COVID-19. Ele teria pedido para ir ao banheiro, momento em que abriu o duto do ar-condicionado e tentou fugir pelo sistema de ventilação.

Após a queda, o homem foi levado de volta para a ala onde estava internado e permanece em estado estável.

Veja vídeo:

Paciente tenta fugir por duto de ventilação e cai do teto de CTI em hospital no RJ pic.twitter.com/c8Dy97MIBV — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 13, 2026

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