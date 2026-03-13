Aleam

Projeto Fenapred + Cidadania levou serviços jurídicos, sociais, de saúde e atividades esportivas à população do município

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), por meio da Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas (Fenapred), atendeu mais de 500 pessoas em mais uma edição do projeto Fenapred + Cidadania.

A ação ocorreu nesta sexta-feira (13), das 8h às 12h. O evento foi realizado na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). O espaço fica na avenida Carlos Braga, quilômetro 2, no município de Iranduba.

Além disso, a iniciativa contou com a participação da Comissão de Esporte, Lazer e Relações Internacionais da Aleam. Durante a programação, a população teve acesso a diversos serviços de cidadania, saúde e assistência social.

Ação facilita acesso a serviços no interior

Segundo o deputado estadual João Luiz, a frente parlamentar pretende realizar diversas ações sociais ao longo deste ano. Esta foi a primeira atividade do projeto em Iranduba em 2026.

“Levamos serviços à população para facilitar a vida de quem mora no interior. Muitas pessoas têm dificuldade de se deslocar até a capital amazonense para resolver problemas que podem ser solucionados durante a ação social da Fenapred”, ressalta.

Moradores destacam importância da iniciativa

Moradores do município também destacaram a importância da ação. Principalmente para quem vive em áreas mais afastadas.

A aposentada Cirlei Gonçalves Ferreira, de 84 anos, contou que enfrenta dificuldades para conseguir especialistas. Ela mora na comunidade Fonte Boa, área de difícil acesso em Iranduba. Durante o evento, conseguiu atendimento e a prescrição para novos óculos.

“Ter uma ação social como a da Fenapred é maravilhoso, pois leva serviços essenciais para quem precisa, como eu, que moro distante de Manaus e não tenho condições de ir à capital com frequência. Agora vou poder ter minha receita de vista para a fabricação de novos óculos, com preço mais acessível do que nas lojas da cidade, já que nesta ação social também estão sendo ofertados óculos mais baratos”, disse.

Outro morador atendido foi Edmilson Silva de Souza, de 64 anos. Ele procurou atendimento da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

“Aqui na ação social fui bem atendido e consegui apoio para resolver um problema familiar que perdurava há alguns anos. Aproveitei também para levar minha esposa para cortar o cabelo, fazer as unhas e ficar ainda mais bonita”, afirmou.

Espaço feminino oferece serviços de beleza

Além dos atendimentos sociais, a frente parlamentar também criou um espaço de beleza feminina. A iniciativa marcou as ações do mês das mulheres.

No local, foram oferecidos serviços de manicure e pedicure. As atividades incluíram limpeza, corte, lixamento, hidratação e esmaltação das unhas. Além disso, o público contou com alinhamento de sobrancelhas e corte de cabelo.

Serviços de cidadania e assistência social

O projeto Fenapred + Cidadania levou vários serviços essenciais à população. Entre eles estavam atendimentos da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

A equipe ofereceu Justiça itinerante para ações de alimentos, divórcio e guarda. Também foram realizados atendimentos sobre investigação de paternidade e união estável. Além disso, houve pedidos de segunda via de certidões.

A Fenapred também disponibilizou serviços de cidadania. Entre eles estavam agendamento de CPF, IPTU e título de eleitor. Além disso, a população recebeu orientação e cadastro no CadÚnico.

A equipe também realizou atualização do Bolsa Família. Houve ainda orientações jurídicas, psicológicas e sociais.

Atendimento de saúde, empreendedorismo e emprego

Durante a ação, a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer do Amazonas ofereceu atendimento com fisioterapeuta, massoterapia e aula de zumba.

Ao mesmo tempo, a Secretaria de Estado da Assistência Social do Amazonas realizou orientação e cadastro no programa Crédito Rosa.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Amazonas apresentou soluções para empreendedores. Os serviços foram oferecidos por meio do programa SEI (Sebrae Microempreendedor Individual).

Além disso, o Sistema Nacional de Emprego Amazonas prestou orientação sobre a Carteira de Trabalho Digital. O órgão também realizou cadastro para vagas de emprego e entrada no seguro-desemprego.

Também participaram da ação o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e a Amazonas Energia, com serviços voltados à cidadania e regularização de contas.

Rua do Esporte promove lazer e integração

Além dos atendimentos sociais, a Comissão de Esporte, Lazer e Relações Internacionais da Aleam promoveu a atividade Rua do Esporte.

A programação reuniu crianças, jovens e adultos do município. Durante o evento, o público participou de atividades recreativas e brincadeiras tradicionais. Assim, a ação também incentivou o lazer e a integração da comunidade.

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